Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, υπάρχει ένα τραυματίας, ενώ οι κουκουλοφόροι βγήκαν από τρία οχήματα και οπλισμένοι με Καλάσνικοφ πυροβολώντας εναντίον ενός γκρουπ νεαρών ατόμων, τα οποία στέκονταν δίπλα στον πολιτιστικό χώρο La Busserine.

Οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν και αναζητούνται.

Η αστυνομία κατέφτασε στο σημείο και απέκλεισε περιμετρικά την περιοχή, προκειμένου να ξεκινήσει την επιχείρηση αναζήτησης των κουκουλοφόρων.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs - The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F