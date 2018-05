Η λίρα υποχωρεί όλες τις ημέρες του μήνα, εκτός από τρεις, ένα sell off που επιταχύνθηκε από τη στιγμή που ο Ερντογάν δήλωσε ότι σκοπεύει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη νομισματική πολιτική, αν κερδίσει τις εκλογές. Οι επενδυτές τιμωρούν επίσης τη χώρα γιατί απέτυχε να πράξει αρκετά για να περιορίσει τον πληθωρισμό, που κινείται σε διψήφια ποσοστά, αλλά και να περιορίσει το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

