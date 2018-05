Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2018 αποκαλύπτει ότι κατά μέσο όρο το 60% των πολιτών πιστεύει ότι η ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ είναι κάτι καλό, ενώ to 67% των ερωτηθέντων είναι πεπεισμένοι ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ. Τα ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 1983.Ο Πρόεδρος Ταγιάνι δήλωσε τα εξής:

More in this category: