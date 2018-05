Οι καταναλωτές εκφράζουν σχετική αβεβαιότητα για το κατά πόσο οι εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα τα προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ, μόλις το 25% των καταναλωτών στην υπεύθυνη χρήση (βάσει της έρευνας της PwC US Consumer Intelligence Series για το 2017).

Η κυριαρχία των δεδομένων (data) στην σημερινή εποχή, έχει οδηγήσει στην άρρηκτη σύνδεση της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης τα οποία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ετήσια έρευνα της PwC για την παγκόσμια ασφάλεια πληροφοριών - 2018 Global State of Information Security® Survey ή GSISS -, αρκετοί οργανισμοί, δεν έχουν δώσει το απαιτούμενο βάρος στην προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

