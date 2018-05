Ο Γουάινσταϊν έφθασε σε αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, όπου αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες τουλάχιστον μίας από τις γυναίκες που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με τους New Tork Times.

