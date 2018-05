Αρκετές μεγάλες αμερικανικές ιστοσελίδες «έπεσαν» την Παρασκευή και δεν μπορούσαν να προβληθούν στους Ευρωπαίους, λόγω της νέας νομοθεσίας που ισχύει στην ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι ιστοσελίδες των Los Angeles Times, Chicago Tribune, New York Daily News και άλλες εκδόσεις ιδιοκτησίας Tronc εμφάνιζαν το εξής μήνυμα: «Δυστυχώς, η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις»

Η Tronc δεσμεύτηκε να αναζητήσει «τεχνικές λύσεις» για να ανοίξουν ξανά οι ιστοσελίδες της στην Ευρώπη.

Οι δημοσιογραφικές ιστοσελίδες ιδιοκτησίας Lee Enterprises, που περιλαμβάνουν τις Arizona Daily Sun, Star και Times of Northwest Indiana, επίσης δεν ήταν διαθέσιμες.

Οι ιστοσελίδες υπό διοίκηση της A+E Networks, συμπεριλαμβανομένων των History.com και FYI, επίσης είχαν πρόβλημα.

Άλλες μεγάλες ειδησεογραφικές, όπως οι The Washington Post και The New York Times δεν επηρεάστηκαν. Τέλος, οι Huffington Post και Engadget, εμφάνιζαν ένα μήνυμα που ζητούσε τη συναίνεση των χρηστών πριν τους αφήσουν να μπουν.

Ο νέος νόμος GDPR απειλεί με πρόστιμα έως και 4% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου ή 20 εκατ. ευρώ, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, για παραβιάσεις.