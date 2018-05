Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μοναδικό εμπόδιο για την υπογραφή της συμφωνίας είναι το ενδεχόμενο να επιβληθούν στην Ινδία αμερικανικές κυρώσεις με βάση τον ψηφισθέντα τον Αύγουστο του 2017 αμερικανικό νόμο CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, Νόμος για την αντιμετώπιση αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων).

