Ο ρώσος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος ως ιδιοκτήτης της Τσέλσι είχε επενδύσει τεράστια ποσά για την ανακαίνιση του σταδίου Stamford Bridge, απέσυρε την αίτηση που είχε υποβάλλει για να πάρει τη βρετανική βίζα. Την είδηση μετέδωσε η βρετανική εφημερίδα The Sun, επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του ρώσου επιχειρηματία. Η βρετανική εφημερίδα γράφει ότι η αιτία αυτής της απρόσμενης εξέλιξης υπήρξε το γεγονός ότι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατάφερε να αποκτήσει την ισραηλινή υπηκοότητα.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας Ρομάν Αμπράμοβιτς προτίθεται να πουλήσει έναντι του ποσού των 1,17 δισεκατομμυρίων βρετανικών λιρών (1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ) την ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι σε περίπτωση που ο ίδιος αποχωρήσει από τον όμιλο, γράφει η ρωσική ηλεκτρονική εφημερίδα gazeta.ru, επικαλούμενη σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής The Times.

More in this category: