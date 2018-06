Σύμφωνα με τους New York Times, στο υπόμνημα που έστειλαν οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ, υποστηρίζεται πως ο κ. Τραμπ δεν μπορεί να κατηγορηθεί για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης επειδή έχει τη συνταγματική εξουσία να τερματίσει την έρευνα που επιβλέπει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

