Τα έσοδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ξεπέρασαν τα €25 δισ. για πρώτη φορά, σύμφωνα με την 27η έκθεση της Deloitte “Annual Review of Football Finance” που διεξάγει ετησίως το Sports Business Group της Deloitte. Η αύξηση του 4% από την περίοδο 2015/16 οφείλεται κυρίως στα “5 Μεγάλα” ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, των οποίων τα συνολικά έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά €1,3 δισ. (9%) φτάνοντας τα €14,7 δισ. την περίοδο 2016/17. Η συνολική αυτή αύξηση, βέβαια, δεν οφείλεται αποκλειστικά στα “5 Μεγάλα” πρωταθλήματα, αλλά και στα μικρότερα που είδαν επίσης αύξηση των εσόδων τους, με χαμηλότερο, ωστόσο, ρυθμό συγκριτικά με αυτά που παρατηρήθηκαν στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

