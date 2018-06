Στην υποβάθμιση τουρκικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προχωρά σήμερα η Moody's, βάζοντας στο στόχαστρο 19 τράπεζες, μετά και τη χθεσινή «απειλή» υποβάθμισης 11 ακόμα τουρκικών κολοσσών.

Παράλληλα τοποθετεί σε καθεστώς επιτήρησης για υποβάθμιση έξι καλυμμένες τουρκικές ομολογίες.

Ο αμερικανικός οίκος , που πριν από μια εβδομάδα έθεσε υπό επιτήρηση για υποβάθμιση τη «Ba2» μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητας της Τουρκίας, δείχνει ότι δεν αστειεύεται στην περίπτωση της γειτονικής χώρας, την ίδια στιγμή μάλιστα που ο Ερντογάν αυξάνει την ένταση με την Αθήνα και εξαπολύει «πυρά» κατά της Moody's επικαλούμενος την «τελειωμένη» Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Moody's Investors Service υποβάθμισε τις αξιολογήσεις 17 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Τουρκίας, θέτοντας την αξιολόγηση υπό επιτήρηση για περαιτέρω υποβάθμιση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα απειλεί με υποβάθμιση δύο ακόμη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η έκθεση αφορά τις:

Ekspo Faktoring A.S.

Optima Faktoring A.S.

ING Bank A.S. (Turkey)

QNB Finansbank

T.C. Ziraat Bankasi

Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Turkiye Halk Bankasi A.S.

Turkiye Is Bankasi A.S.

Akbank TAS

Alternatifbank A.S.

Denizbank A.S.

Export Credit Bank of Turkey A.S.

HSBC Bank A.S. (Turkey)

Odea Bank A.S.

Sekerbank T.A.S.

Turk Ekonomi Bankasi A.S.

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S

Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Ταυτόχρονα, ο οίκος αξιολόγησης έθεσε υπό επιτήρηση για αξιολόγηση έξι καλυμμένες ομολογίες των Akbank TAS, Turkiye Garanti Bankasi A.S., Sekerbank T.A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Yapi ve Kredi Bankasi A.S. και Turkiye Is Bankasi A.S.