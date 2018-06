Οικονομολόγοι και αναλυτές στην Σιγκαπούρη εκτιμούν ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί κατά 3,2% το 2018, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή (Monetary Authority of Singapore-MAS).

