To ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού, αν το κόμμα του δεν καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών στις εκλογές της Κυριακής, άφησε ανοιχτό την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

