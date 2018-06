Περίπου 300 Τούρκοι διπλωμάτες αναζήτησαν καταφύγιο στη Γερμανία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την εφημερίδα Welt am Sonntag.

More in this category: