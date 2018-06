Συγκεκριμένα, με βάση δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν έως το τέλος της εβδομάδας και επιδιώκουν να «χτυπήσουν» το Made in China 2025 - μια πρωτοβουλία της Κίνας προκειμένου να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία.

