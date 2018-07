Η βρετανική αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Marks and Spencer, επίσημος χορηγός των κοστουμιών της Εθνικής Αγγλίας, ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις των γιλέκων της αυξήθηκαν κατά 35% από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

