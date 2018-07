Είναι η πρώτη φορά που οι τρεις πλουσιότεροι επιχειρηματίες του πλανήτη προέρχονται από τον τομέα της τεχνολογίας. Ο Ζούκερμπεργκ, 34 ετών, έχει περιουσία 81,6 δισ. δολ., δηλαδή περίπου 373 εκατ. περισσότερα από τον Μπάφετ, τον 87χρονο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Berkshire Hathaway Inc.

More in this category: