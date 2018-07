Με τελευταία ανάρτησή τους στο Twitter , οι αστυνομικές Αρχές του Λος Άντζελες (LAPD) ενημέρωσαν πως «η ομάδα αστυνομικών SWAT (Special Weapons And Tactics) μπήκε στην οικία και εντόπισε έναν άνδρα, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν. Η LAPD εξακρίβωσε εν συνεχεία τον θάνατό του».

More in this category: