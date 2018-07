Έγινε επίσης ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης με 451 γκολ σε 438 ματς. Συνολικά πήρε 16 τίτλους, ανάμεσά τους 4 ευρωπαϊκά, τρία εκ των οποίων συνεχόμενα και 4 στις πέντε τελευταίες σεζόν. Σε ατομικό επίπεδο, με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, κέρδισε 4 Χρυσές Μπάλες, 2 The Best και 3 χρυσά παπούτσια, μεταξύ άλλων και πολλών βραβείων.

Ο Ανιέλι έφτασε με ιδιωτικό τζετ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, με ιδιωτική πτήση από αυτό της Πίζας. Ο φακός του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου Best κατέγραψε την παρουσία του αεροσκάφους λίγο μετά την άφιξή του στην Καλαμάτα. Από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες ιταλικών μέσων ενημέρωσης, ο Ανιέλι με ελικόπτερο πέταξε για το Costa Navarino.

