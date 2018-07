Ούτε με δέκα, ούτε με δεκαπέντε αλλά με 22 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους κι αυτή για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, η σειρά φαντασίας που είναι κάτι παραπάνω από «τηλεοπτικό φαινόμενο», το «Game of Thrones», κατέκτησε σήμερα την κορυφή στον κατάλογο των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Emmy.

Η δημοφιλής σειρά του δικτύου HBO, που έχει βραβευθεί 38 φορές σε έξι τηλεοπτικές σεζόν όμως δεν συμμετείχε πέρυσι λόγω χρονικών περιορισμών, καθώς είχε προβληθεί αργότερα από τη συνηθισμένη ημερομηνία, έχει να αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό: το «Saturday Night Live» του NBC, την παλαιότερη εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης με σατιρικά σκετς και τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Westworld», που επίσης προβάλλεται στο HBO. Και οι δυο τους έχουν συγκεντρώσει 21 υποψηφιότητες.

Στην τρίτη θέση του καταλόγου, με 20 υποψηφιότητες, βρίσκεται η σειρά του Hulu «The Handmaid’s Tale» που βασίστηκε στο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ «Η ιστορία της πορφυρής δούλης» και βραβεύτηκε και πέρυσι.

Το δίκτυο Netflix συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες, 112. Ακολουθεί το HBO με 108, ενώ το NBC έχει 78 υποψηφιότητες.

Οι νικητές των «Όσκαρ της τηλεόρασης» θα ανακοινωθούν την 17η Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή στο Λος Άντζελες. Οικοδεσπότες θα είναι οι Μάικλ Τσε και Κόλιν Τζοστ του «Saturday Night Live».

Στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής σειράς το «Game of Thrones» θα δώσει μάχη με το «The Handmaid’s Tale», τη σειρά για το υπερφυσικό «Stranger Things» του Netflix, το «The Crown,» το οικογενειακό δράμα του NBC «This Is Us», την κατασκοπευτική σειρά με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο «The Americans» του FX και το «Westworld.»

Στην κατηγορία για την καλύτερη κωμωδία, θα «κονταροχτυπηθούν» το σόου με θέμα το χιπ χοπ του FX «Atlanta», η σειρά της Amazon «The Marvelous Mrs. Maisel», το «black-ish» του ABC, το «GLOW» που διαπραγματεύεται το θέμα του γυναικείου wrestling, το «Curb Your Enthusiasm», το «Barry», το «Silicon Valley» και το «Unbreakable Kimmy Schmidt».

Η κωμωδία που έχει σαρώσει τα βραβεία Έμμυ «Veep» τέθηκε εκτός ανταγωνισμού, λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή που προκάλεσε η θεραπεία για καρκίνο στην οποία υποβλήθηκε η πρωταγωνίστρια Τζούλια Λούις Ντρέιφους.

Η σειρά- δραματοποίηση αληθινού εγκλήματος του FX «The Assassination of Gianni Versace» έχει συγκεντρώσει 18 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών και εκείνη του καλύτερου ηθοποιού για τον Ντάρεν Κρις, ο οποίος υποδύεται τον δολοφόνο του Ιταλού σχεδιαστή μόδας.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τις βασικές υποψηφιότητες:

Καλύτερη δραματική σειρά

-Game of Thrones

-The Handmaid’s Tale

-Stranger Things

-The Americans

-This Is Us

-Westworld

Καλύτερη κωμωδία

-Atlanta

-Barry

-Black-ish

-Curb Your Enthusiasm

-GLOW

-The Marvelous Mrs. Maisel

-Silicon Valley

-Unbreakable Kimmy Schmidt

Καλύτερη μίνι σειρά

-The Alienist

-The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

-Genius: Picasso

-Godless

-Patrick Melrose

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά

-Τζέισον Μπέιτμαν, «Ozark»

-Στέρλινγκ Μπράουν, «This is Us»

-Εντ Χάρις, «Westworld»

-Μάθιου Ρις, «The Americans»

-Μίλο Βεντιμίλια, «This is Us»

-Τζέφρι Ράιτ, «Westworld»

Καλύτερη ηθοποιός δραματικής σειράς

-Κλερ Φόι, «The Crown»

-Τατιάνα Μασλάνι, «Orphan Black»

-Ελίζαμπεθ Μος, «The Handmaid’s Tale»

-Σάντρα Ο, «Killing Eve»

-Κέρι Ράσελ, «The Americans»

-Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, «Westworld»

Καλύτερος ηθοποιός σε σειρά, κωμωδία

-Άντονι Άντερσον, «Black-ish»

-Τεντ Ντάνσον, «The Good Place»

-Λάρι Ντέιβιντ, «Curb Your Enthusiasm»

-Ντόναλντ Γκλόβερ, «Atlanta»

-Μπιλ Χέιντερ, «Barry»

-Ουίλιαμ Μέισι, «Shameless»

Καλύτερη ηθοποιός σε σειρά, κωμωδία

-Πάμελα Άντλον, «Better Things»

-Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, «The Marvelous Mrs Maisel»

-Άλισον Τζένεϊ, «Mom»

-Ίσα Ρέι, «Insecure»

– Τρέισι Έλις Ρος, «Black-ish»

-Λίλι Τόμλιν, «Grace and Frankie»

Εκπομπές και σειρές με τις περισσότερες υποψηφιότητες

«Game of Thrones» – 22

«Saturday Night Live» – 21

«Westworld» – 21

«The Handmaid’s Tale» – 20

«The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story» – 18

«Atlanta» – 16

«The Marvelous Mrs. Maisel» – 14