«Ένα πολύ ωραίο γράμμα από τον πρόεδρο Κιμ της Βόρειας Κορέας. Επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος!» ήταν η ανάρτηση που συνόδευε την επιστολή του Κιμ Γιονγκ Ουν και την αγγλική μετάφρασή της.

Στην επιστολή αυτή ο Κιμ αναφέρει ότι η πρώτη συνάντησή του με τον Τραμπ και η κοινή δήλωση που υπέγραψαν στη Σιγκαπούρη πριν από έναν μήνα, ήταν «πράγματι η αρχή μιας βαρυσήμαντης πορείας». Εκφράζει επίσης την εκτίμησή του στον Τραμπ για τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών και την πιστή εφαρμογή της κοινής δήλωσής τους.

Ο Κιμ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι «η ισχυρή βούληση, οι ειλικρινείς προσπάθειες και η μοναδική προσέγγιση» του ιδίου και του Τραμπ σε ό,τι αφορά τη μελλοντική σχέση των δύο κρατών «ασφαλώς θα καρποφορήσούν». Ταυτόχρονα όμως ζητά από τον Αμερικανό πρόεδρο να προχωρήσει σε απτές ενέργειες «για να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Η επιστολή αυτή φέρει ημερομηνία 6 Ιουλίου.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt