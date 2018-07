Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα Mail on Sunday ότι σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, που θα διεξαχθούν στη χώρα του το 2020.

