"Μου είπε ότι θα έπρεπε να ασκήσω αγωγή στην ΕΕ", είπε η Μέι μιλώντας στην εκπομπή The Andrew Marr Shoe του BBC. "Κάνε αγωγή την ΕΕ. Μην πας σε διαπραγματεύσεις. Καν' τους αγωγή", φέρεται να είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

