Η συνάντηση των δύο ηγετών άγγιξε τις δύο ώρες.

Η δήλωση Τραμπ έγινε ενώπιον δημοσιογράφων, γύρω από το τραπέζι της συνεδρίασης. Γύρω του βρίσκονταν ανώτατοι αξιωματούχοι κατά την έναρξη του «γεύματος εργασίας» μετά τη δίωρη κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες παρουσία μόνο των διερμηνέων τους.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται ότι θα παραθέσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της συνάντησης.

JUST IN: After meeting with President Putin for more than two hours, President Trump says summit is a "very good start for everybody." https://t.co/d78lF0GlCt pic.twitter.com/RZapoZWt2T