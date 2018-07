Σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων τους για την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης φέτος και το 2019 προχώρησαν οι αναλυτές σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Survey of Professional Forecasters, SPF) για το τρίτο τρίμηνο του 2018, ενώ παράλληλα αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

