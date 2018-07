Εκτός από τη συγκεκριμένη περίπτωση του Μούνβες, το New Yorker καταγγέλλει ότι στο CBS επικρατεί γενικότερα μια κουλτούρα που ευνοεί τη σεξουαλική παρενόχληση.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS Λέσλι Μούνβες κατηγορείται για τη σεξουαλική παρενόχληση έξι γυναικών, οι μαρτυρίες των οποίων δημοσιεύθηκαν χθες Παρασκευή στο περιοδικό The New Yorker.

