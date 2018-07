Η λίστα των υποψηφίων ταινιών για το βραβείο Lux ανακοινώθηκε στη Ρώμη από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου για τις Ημέρες Βενετίας (Giornate degli Autori), παράλληλο τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Οι τρεις φιναλίστ για το 12ο ετήσιο Βραβείο Κινηματογράφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι:

Druga strana svega / The Other Side of Everything , σε σκηνοθεσία Mila Turajlić (Σερβία, Γαλλία, Κατάρ)

σε σκηνοθεσία Mila Turajlić (Σερβία, Γαλλία, Κατάρ) Kona fer í str íð / Woman at War , σε σκηνοθεσία Benedikt Erlingsson (Ισλανδία, Γαλλία, Ουκρανία)

σε σκηνοθεσία Benedikt Erlingsson (Ισλανδία, Γαλλία, Ουκρανία) Styx, σε σκηνοθεσία Wolfgang Fischer (Γερμανία, Αυστρία)

Druga strana svega / The Other Side of Everything από τη Σερβίδα σκηνοθέτιδα Mila Turajlić: ένα ντοκιμαντέρ που αντιμετωπίζει την ιστορία ολόκληρης της χώρας και της κοινωνίας στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και κατά του εθνικισμού. Το χρονικό μιας οικογένειας στη Σερβία μετατρέπεται στο πορτραίτο ενός ακτιβιστή σε περιόδους μεγάλης αναταραχής, αμφισβητώντας την ευθύνη κάθε γενιάς να αγωνιστεί για το μέλλον της.

Kona fer í stríð / Woman at War από τον Ισλανδό σκηνοθέτη Benedikt Erlingsson: ένα χαρούμενο, εφευρετικό, ενεργητικό και φεμινιστικό έπος μιας γυναίκας που ζει διπλή ζωή, ως δασκάλα μουσικής και ως παθιασμένη περιβαλλοντική ακτιβίστρια. Καθώς αρχίζει να σχεδιάζει την τολμηρή της επιχείρηση, διαπιστώνει ότι η αίτησή της να υιοθετήσει ένα παιδί έχει γίνει τελικά αποδεκτή και ένα μικρό κορίτσι την περιμένει στην Ουκρανία.

Styx από τον Αυστραλό σκηνοθέτη Wolfgang Fischer: ενώ αρχικά μοιάζει να είναι ντοκιμαντέρ, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αριστοτεχνική αλληγορία για το μεταναστευτικό. Η πρωταγωνίστρια ξεκινάει τις διακοπές των ονείρων της, ένα ιστιοπλοϊκό ταξίδι στον Ατλαντικό. Ύστερα όμως από μια καταιγίδα, βρίσκεται κοντά σε ένα εγκαταλειμμένο σκάφος γεμάτο με ανθρώπους που χρειάζονται απεγνωσμένα βοήθεια. Η ακτοφυλακή της στέλνει οδηγίες μέσω ασυρμάτου να παραμείνει μακριά, επειδή το σκάφος δεν είναι εξοπλισμένο για να βοηθήσει. Μπορεί όμως να ταξιδέψει ελεύθερα ενώ άλλοι πνίγονται;

Ευρωπαϊκές ταινίες σε ευρωπαϊκά σινεμά

Οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν με υπότιτλους και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα προβληθούν το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια των Ημερών Κινηματογράφου LUX, σε περισσότερες από 50 πόλεις και 20 φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η νικήτρια ταινία για το 2018 θα ανακοινωθεί στις 14 Νοεμβρίου, κατά την ολομέλειά του ΕΚ στο Στρασβούργο.

Για το βραβείο προτάθηκαν οι παρακάτω 10 ταινίες (με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με την αγγλική έκδοση του τίτλου ταινίας):

Border/Gräns: σκηνοθεσία Ali Abbassi (Σουηδία, Δανία) Donbass: σκηνοθεσία Sergei Loznitsa (Γερμανία, Γαλλία, Ουκρανία, Ολλανδία, Ρουμανία) Girl: σκηνοθεσία Lukas Dhont (Βέλγιο, Ολλανδία) Happy as Lazzaro / Lazzaro felice: σκηνοθεσία Alice Rohrwacher (Ιταλία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία) Mug / Twarz: σκηνοθεσία Małgorzata Szumovska (Πολωνία) Styx: σκηνοθεσία Wolfgang Fischer (Γερμανία, Αυστρία) The Other Side of Everything / Druga strana svega: σκηνοθεσία Mila Turajlić (Σερβία, Γαλλία, Κατάρ) The Silence of Others / El silencio de los otros: σκηνοθεσία Almudena Carracedo & Robet Bahar (Ισπανία, Η.Π.Α.) U_July 22 / Utøya 22.juli: σκηνοθεσία Erik Pope (Νορβηγία) Woman at War / Kona fer í stríđ: σκηνοθεσία Benedikt Erlingsson (Ισλανδία, Γαλλία, Ουκρανία)

Η επίσημη επιλογή των ταινιών ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου από την Εβελίν Γκέμπχαρτ, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλους Ευρωβουλευτές σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι.

Οι 11 προηγούμενοι νικητές του Κινηματογραφικού Βραβείου LUX είναι: Sami Blood της Amanda Kernell (2017), Toni Erdmann της Maren Ade (2016), Mustang της Deniz Gamze Ergüven (2015), Ida του Pawel Pawlikowski (2014), The Broken Circle Breakdown του Felix van Groeningen (2013), Io sono Li του Andrea Segre (2012), Les Neiges du Kilimandjaro του Robert Guédiguian (2011), Die Fremde του Feo Aladag (2010),Welcome του Philippe Lioret (2009), Le silence de Lorna των Jean-Pierre και Luc Dardenne (2008), και Auf der anderen Seite του Fatih Akin (2007).