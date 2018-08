Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η απόδοση του 2ετούς ιταλικού ομολόγου έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 50 μονάδες βάσης τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς η κυβέρνηση της Λέγκας του Βορρά και των Πέντε Αστέρων έχει ξεκινήσει συνομιλίες για τον προϋπολογισμό.

To ιταλικό ΥΠΟΙΚ δαπάνησε περίπου €1 δισ. για την επαναγορά βραχυπρόθεσμου ιταλικού χρέους σε μια προσπάθεια να προσφέρει ρευστότητα στους επενδυτές εν μέσω πιέσεων στις αγορές.

