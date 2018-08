Μπαίνουμε στην «εποχή της επέκτασης των ανθρώπινων δυνατοτήτων», η οποία θα μετασχηματίσει πολλές πτυχές της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, από την εργασία ως την ανθρώπινη συμπεριφορά και την εμπειρία του καταναλωτή, και θα οδηγήσει στην ανάγκη ριζικά διαφορετικών προσεγγίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτά, αλλά και μια σειρά από νέες μέγα-τάσεις, αναδεικνύει η πρόσφατη έκθεση της EY, The upside of disruption: megatrends shaping 2018 and beyond.