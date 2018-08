Η Κομισιόν δίνει χρήσιμες πληροφορίες στους πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο.

Αναλυτικά:

Όταν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ βεβαιωθείτε ότι η άδεια οδήγησης και η ασφαλιστική σας κάλυψη ισχύουν στις χώρες που θα επισκεφτείτε.

Αναγνώριση και ισχύς της άδειας οδήγησης

Άδειες οδήγησης ΕΕ

Εφόσον η άδειά σας έχει εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε οπουδήποτε εντός της ΕΕ.

Πριν από την αναχώρησή σας, βεβαιωθείτε ότι η άδειά οδήγησής σας εξακολουθεί να ισχύει. Αν λήξει ενόσω ταξιδεύετε στο εξωτερικό, καθίσταται αυτόματα άκυρη και πιθανόν να μην αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες.

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να οδηγείτε σε άλλη χώρα με προσωρινή άδεια οδήγησης ή ανάλογο πιστοποιητικό.

Τυποποιημένη μορφή

Από το 2013, όλες οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ έχουν τυποποιημένη μορφή – μια πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλαιά σας άδεια οδήγησης, η οποία όμως θα αντικατασταθεί αυτόματα με νέας μορφής άδεια όταν την ανανεώσετε (ή το αργότερο έως το 2033).

Οι παρακάτω κατηγορίες άδειας οδήγησης αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1,D1E, D και DE.

Έφηβοι: Έχετε υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας για ορισμένες κατηγορίες οχήματος.

Παράδειγμα

Η Σοφία είναι 14 ετών και απέκτησε άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου στην Ιταλία. Θα ήθελε να οδηγεί μοτοποδήλατο στο Βέλγιο, αλλά για να αποκτήσει τέτοια άδεια εκεί πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών.

Επομένως, θα πρέπει να περιμένει μέχρις ότου γίνει 16 ετών για να οδηγεί νόμιμα το μοτοποδήλατό της στο Βέλγιο χωρίς να υποχρεούται να περάσει εξετάσεις οδήγησης και στη χώρα αυτή.

Άδεια οδήγησης ΕΕ που εκδίδεται σε αντικατάσταση άδειας που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ

Εάν αντικαταστήσατε άδεια οδήγησης που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ με άδεια ΕΕ στη χώρα της σημερινής σας διαμονής, μπορείτε να οδηγείτε με αυτή σε όλη την ΕΕ.

Άδεια οδήγησης από χώρα εκτός ΕΕ

Αν θέλετε να οδηγείτε στην ΕΕ με άδεια οδήγησης από χώρα εκτός ΕΕ, επικοινωνήστε με τις αρχές της χώρας που θα επισκεφθείτε, ή με την πρεσβεία ή το προξενείο σας στη συγκεκριμένη χώρα.

Απώλεια ή κλοπή άδειας οδήγησης

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με την τοπική αστυνομία και τοπροξενείο ή την πρεσβεία σας για να το δηλώσετε.

Το προξενείο σας θα επικοινωνήσει με τις εθνικές αρχές που εξέδωσαν την άδεια οδήγησής σας (για να ελέγξουν κατά πόσο δεν είναι περιορισμένης ισχύος, δεν έχει ανασταλεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί).

Με βάση τις πληροφορίες που θα λάβει από το προξενείο, η αστυνομία μπορεί στη συνέχεια να εκδώσει προσωρινή άδεια που θα σας δίνει το δικαίωμα να οδηγείτε στη συγκεκριμένη χώρα για μικρό χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησης μόνο στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.

Οι προσωρινές άδειες οδήγησης και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για να αντικαταστήσουν προσωρινά μια απολεσθείσα ή κλαπείσα άδεια δεν αναγνωρίζονται αυτόματα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Παράδειγμα

Ο Χένρικ ζει στη Δανία και σχεδίαζε να επισκεφθεί στις διακοπές του τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Δυστυχώς έχασε το πορτοφόλι του και την άδεια οδήγησης όταν βρισκόταν στη Γερμανία, στην αρχή του ταξιδιού του. Χωρίς την άδεια οδήγησης, θα κινδύνευε να τιμωρηθεί με πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία.

Ο Χένρικ επικοινώνησε με τη δανική πρεσβεία στη Γερμανία, όπου τον συμβούλεψαν να δηλώσει την απώλεια στην τοπική αστυνομία. Η δανική πρεσβεία τού χορήγησε επίσης βεβαίωση ότι ήταν κάτοχος άδειας οδήγησης στη Δανία.

Στη συνέχεια, έπρεπε να επικοινωνήσει με τις ιταλικές και τις γαλλικές αρχές για να μάθει αν στις χώρες αυτές αναγνωρίζεται η προσωρινή βεβαίωση που εξέδωσαν οι δανικές αρχές.

Χάσατε την άδεια οδήγησης κατά τη διάρκεια των διακοπών σας; Περισσότερες πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνετε:

Περισσότερες πληροφορίες για την άδεια οδήγησης κατά τη διαμονή σας στο εξωτερικό.

Ισχύς της ασφάλισης αυτοκινήτου

Η ασφάλιση αυτοκινήτου που έχετε στη χώρα σας σάς καλύπτει σε όλη την ΕΕ αν προκαλέσετε ατύχημα;

Η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας αποτελεί απόδειξη ότι διαθέτετε ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία της άλλης χώρας συνήθως δεν σας σταματά μόνο για να ελέγξει αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο. Αν ταξιδεύετε με ρυμουλκούμενο, πρέπει να είναι και αυτό ασφαλισμένο. Σε μερικές χώρες της ΕΕ πρέπει να έχετε ασφαλισμένο το ρυμουλκούμενο ξεχωριστά. Ρωτήστε τον ασφαλιστή σας σχετικά με αυτό, προτού αναχωρήσετε για το ταξίδι σας.

Πρέπει πάντα να έχετε τα ασφαλιστικά έγγραφα μαζί σας. Αυτό θα σας διευκολύνει πολύ σε περίπτωση ατυχήματος ή ελέγχου από την αστυνομία.

Παράδειγμα

Η γαλλική αστυνομία σταμάτησε τον Ρονάλντο για υπέρβαση ταχύτητας. Επειδή δεν είχε μαζί του τα ασφαλιστικά έγγραφα, η αστυνομία τού ζήτησε να τηλεφωνήσει στον ασφαλιστή του στην Πορτογαλία για να αποδείξει ότι ήταν ασφαλισμένος.

Ακόμη κι αν δεν δεσμεύεστε από τον νόμο, το να μεταφέρετε τα έγγραφά σας μαζί σας είναι ο καλύτερος τρόπος να αποδείξετε ότι έχετε ασφαλιστική κάλυψη. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλιση αυτοκινήτου κατά τη διαμονή σας στο εξωτερικό.