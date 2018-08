«Η Ryanair είναι η μοναδική πολυεθνική στο Βέλγιο που δεν σέβεται τους βελγικούς νόμους και αυτό δεν είναι φυσιολογικό», δήλωσε ο Ντιντιέ Λέμπε, εκπρόσωπος της ένωσης ACV-CSS, στα αιτήματα της οποία περιλαμβάνεται η διασφάλιση της αμοιβής των πιλότων όταν είναι σε ετοιμότητα (stand by).

