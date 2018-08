Οι Financial Times από τη μεριά τους, πάντως, θεωρούν πως ο Ερντογάν έχει περισσότερες από δύο επιλογές. Ασφαλώς, το ΔΝΤ και τα capital controls είναι οι προφανέστερες, αλλά η βρετανική οικονομική εφημερίδα εκτιμά πως ακόμη δεν έχει χαθεί οριστικά το παιχνίδι μέσω της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας και εκτιμά πως μία αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να αλλάξει σε ένα βαθμό το κλίμα.

