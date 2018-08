Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με άρθρο του στους New York Times προσπαθεί να ρίξει γέφυρες επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, ώστε να σταματήσει το σφυροκόπημα στην τουρκική οικονομία. Ασφαλώς, δεν επιθυμεί να δείξει σε πόσο δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται και προειδοποιεί τον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν πρέπει να χάλάσει τη συμμαχία Τουρκίας - ΗΠΑ που κρατά για χρόνια.

More in this category: