Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, οι αμοιβές των Βρετανών που είναι επικεφαλής επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 23% πέρυσι, σύμφωνα με μια μελέτη των High Pay Centre και Chartered Institute of Personnel and Development.

Πως θα επιστρέψει τη αύξηση του μισθού του για το 2017, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της βρετανικής οικονομικής εφημερίδας Financial Times, μετά από τις επικρίσεις του προσωπικού επειδή η αύξηση αυτή έφθασε το 25%.

More in this category: