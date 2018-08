Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του ο οίκος αξιολόγησης, οι εξαιρετικά αργοί ρυθμοί των διαπραγματεύσεων της Βρετανίας με την ΕΕ αυξάνει τις πιθανότητες για "no deal", που όπως υπογραμμίζει θα έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Ολοένα και πιο πιθανό θεωρεί το no deal στο Brexit ο οίκος Fitch, που θεωρεί πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

