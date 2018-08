Η οικογένειά της είχε ενημερώσει προ ημερών πως η υγεία της Αρίθα Φράνκλιν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και δυστυχώς η σπουδαία τραγουδίστρια δεν τα κατάφερε. Η "βασίλισσα" της σόουλ, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 76 ετών.

Η εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως η Αρίθα Φράνκλιν άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ.

H μυθική τραγουδίστρια έδωσε τα τελευταία χρόνια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με το Associated Press, η αιτία του θανάτου της, ήταν ο καρκίνος στο πάγκρεας.

Κατά τη διάρκεια της μακράς της σταδιοδρομίας, η διάσημη τραγουδίστρια κέρδισε 18 βραβεία Grammy.

Μεταξύ των πολύ γνωστών της επιτυχιών συγκαταλέγονται τραγούδια όπως τα: «Respect», «I Say a Little Prayer», «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», «Day Dreaming», «Jump to It», «Freeway of Love» και «A Rose Is Still A Rose».