Αποφασισμένη εμφανίζεται η ιταλική κυβέρνηση να ανακαλέσει τη σύμβαση παραχώρησης στην εταιρία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων Autostrade per l'Italia μετά την κατάρρευση μιας οδογέφυρας στη Γένοβα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Λουίτζι ντι Μάιο.

