Από την πλευρά της η ιταλική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να ανακαλέσει τη σύμβαση παραχώρησης στην εταιρία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων Autostrade per l'Italia. «Το λέω αυτό καθαρά, υπάρχει σαφής πολιτική βούληση: θέλουμε να ανακαλέσουμε την παραχώρηση», έγραψε ο ντι Μάιο στο Facebook επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που είχε κάνει σε τηλεοπτική συνέντευξη χθες βράδυ.

