Η οδογέφυρα αποτελούσε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α10 που συνδέει τη Γένοβα με τη Γαλλία, στα δυτικά. Υπεύθυνη για τη διαχείρισή της ήταν η εταιρεία Autostrade per l'Italia, μονάδα του κατασκευαστικού ομίλου Atlantia.

More in this category: