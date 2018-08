«Ακούω πολύ τη συζήτηση στη Βρετανία για το no deal και βλέπω μάλιστα να αναπτύσσεται κατά τρόπο κάπως εμφατικό αυτό το παιχνίδι επίρριψης των ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αν δεν υπάρξει συμφωνία, σχολίασε, τονίζοντας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επηρεαστεί».

More in this category: