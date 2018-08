Οι New York Times έγραψαν ότι η Ιταλίδα ηθοποιός, από τις πρώτες που κατήγγειλε τον παραγωγό του Χόλυγουντ Χάρβεϊ Ουάινστιν, κατέβαλε χρήματα στον Τζίμι Μπένετ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι του επιτέθηκε σεξουαλικά στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια το 2013, όταν εκείνος ήταν ηλικίας 17 ετών.

«Διαψεύδω και απορρίπτω το περιεχόμενο του άρθρου που δημοσίευσαν οι New York Times, το οποίο κυκλοφορεί στα διεθνή ΜΜΕ (...). Δεν είχα ποτέ συνάψει σεξουαλική σχέση με τον Μπένετ» διαβεβαίωσε η 42χρονη ηθοποιός στο δελτίο τύπου.

Η γνωστή Ιταλίδα ηθοποιός Άσια Αρτζέντο, που κατηγορήθηκε από τον νεαρό ηθοποιό Τζίμι Μπένετ για σεξουαλική επίθεση, σε ένα άρθρο στους New York Times, αρνήθηκε «οιαδήποτε σεξουαλική σχέση» με τον καταγγέλλοντα, σε δελτίο τύπου που εστάλη στα ΜΜΕ κι επιβεβαίωσε ο ατζέντης της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

