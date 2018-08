Παράταση τεσσάρων εβδομάδων πήρε η προθεσμία προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξουν σε συμφωνία για τους όρους του Brexit, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph.

More in this category: