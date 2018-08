Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο αμερικανός θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος Νιλ Σάιμον, ένας από τους δημιουργικότερους και δημοφιλέστερους συγγραφείς του Μπρόντγουεϊ που συνδύαζε χιούμορ, δράμα και ενδοσκόπηση σε έργα όπως Ξυπόλυτοι στο Πάρκο, Ένα Παράξενο Ζευγάρι, Το Κορίτσι του Αποχαιρετισμού, Lost in Yonkers, που τιμήθηκε με το Βραβείο Πούλιτζερ Καλύτερου Δραματικού Θεατρικού Εργου και πλήθος άλλων, πολλά από τα οποία έγιναν ταινίες.

