Το δημοψήφισμα θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου στην ΠΓΔΜ και ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που καταγράφονται σε έρευνα του Center for Survey Research του International Republican Institute.

More in this category: