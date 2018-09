Σύμφωνα με το EY Center for Board Matters, το 82% των επενδυτών πιστεύει ότι η σύνθεση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των διοικητικών συμβουλίων. Η τοποθέτηση στα διοικητικά συμβούλια ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις θα ενισχύσει την αναγνώριση και κατανόηση ζητημάτων, καθώς και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αποτρέποντας τα φαινόμενα "group think”, δηλαδή της τάσης επικράτησης ενός ομοιόμορφου, κοινού τρόπου σκέψης.

