To νόμισμα αποδυναμώθηκε κατά 2,6% σε σχέση με το δολάριο, στα 15,2088 ραντ ανά δολάριο, τις μεσημεριανές ώρες στο Γιοχάνεσμπουργκ, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε ραντ, λήξης Δεκεμβρίου 2026, ενισχύθηκαν 18 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 9,18%.

More in this category: