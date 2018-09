Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Χάκαμπι Σάντερς δήλωσε ότι την «απογοήτευσε» αλλά δεν την «εξέπληξε» η απόφαση των Τάιμς να δημοσιεύσουν το άρθρο, το οποίο χαρακτήρισε «αξιοθρήνητο, ασυλλόγιστο και εγωιστικό». «Σχεδόν 62 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Κανένας δεν ψήφισε μια δειλή και ανώνυμη πηγή των χρεοκοπημένων New York Times» πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας μία έκφραση που εξακοντίζει πολύ συχνά ο αμερικανός πρόεδρος όταν αναφέρεται στη συγκεκριμένη εφημερίδα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αμερικανικής προεδρίας, ο συγγραφέας του κειμένου έβαλε «το εγώ του πάνω από τη βούληση του αμερικανικού λαού». «Αυτός ο δειλός θα όφειλε να κάνει το μόνο πράγμα που είναι επιβεβλημένο για αυτόν και να παραιτηθεί» τόνισε.

Την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ένα ανυπόγραφο κείμενο, που δημοσίευσε η εφημερίδα The New York Times, στις σελίδες όπου φιλοξενεί απόψεις, στο οποίο «ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησής» εμφανίζεται ως «μέλος της αντίστασης μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ».

