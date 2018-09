Όλο το νησί έχει μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς η Hokkaido Electric Power Co ανακοίνωσε ότι ανέστειλε επειγόντως τη λειτουργία όλων των ηλεκτροπαραγωγικών της σταθμών που λειτουργούν με λιγνίτη και άλλα ορυκτά καύσιμα. Όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο νησί ανεστάλησαν.

