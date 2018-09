Το 2010 είχε υποβληθεί σε πενταπλό καρδιακό μπαϊπάς, ωστόσο εργαζόταν μέχρι και σήμερα, καθώς συμμετείχε στο καστ της νέας ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon A Time in Hollywood» με θέμα τη δολοφονία της Σάρον Τέιτ από τον Τσαρλς Μάνσον και τη συμμορία του.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Μπαρτ Ρέινολντς, ο χαρισματικός σταρ των ταινιών, όπως «Όταν ξέσπασε η βία», «πρωτάθλημα για βαρυποινίτες» και «Smokey and the Bandit».

