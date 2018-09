Μετά τη γενική διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή εξαιτίας της αναστολής της λειτουργίας όλων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, 1,3 εκατ. σπίτια και εταιρικοί πελάτες, ή περίπου το 40% των κατοίκων του νησιού, θα έχουν ξανά ρεύμα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τη Hokkaido Electric Power Co. Παράλληλα, ο στρατός έχει αναπτύξει βυτιοφόρα φορτηγά στη νήσο για τη διανομή νερού, καθώς διακόπηκε και η ύδρευση.

More in this category: